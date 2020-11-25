Шотландия стала первой страной с бесплатными прокладками и тампонами

Шотландия стала первой в мире страной, обязавшейся бесплатно предоставлять прокладки и тампоны всем, кому это необходимо. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Депутаты шотландского парламента единогласно проголосовали за соответствующий законопроект — «Билль о товарах для месячных». Повсеместная схема распространения женских гигиенических средств должна полностью заработать в течение двух лет.

Согласно законопроекту, любая жительница страны в случае необходимости должна иметь возможность без трудностей и не теряя чувства собственного достоинства получить бесплатно прокладки, тампоны или другие существующие средства женской гигиены. Новый закон также обязывает школы и другие учебные заведения Шотландии выдавать ученицам прокладки и тампоны. При этом уточняется, что на практике в учебных заведениях уже так и происходит.

Автором законопроекта выступила депутат от Лейбористской партии Моника Леннон, которая с 2016 года ведет кампанию по борьбе с ситуацией, когда девочки и женщины не могут себе позволить купить средства личной гигиены. Она считает такое решение прогрессивным и особенно актуальным во время пандемии коронавируса, ударившей по беднейшим слоям населения.

О том, что Шотландия готовится стать первой страной с бесплатными прокладками и тампонами, 24 ноября сообщало издание The Independent. Отмечалось, что соответствующий закон рассмотрят в местном парламенте. Речь шла о финальном обсуждении законопроекта, который носит название «Билль о товарах для месячных», предварительные расходы на реализацию которого составили 9,7 миллиона фунтов стерлингов (почти 13 миллионов долларов США).

17 ноября власти Таиланда подготовили законопроект, разрешающий аборты в первые 12 недель беременности. Ожидается, что парламент примет одобренный кабинетом министров новый закон до февраля 2021 года.