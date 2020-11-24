Шотландия примет закон о бесплатных прокладках и тампонах

Шотландия готовится стать первой страной с бесплатными прокладками и тампонами. Соответствующий закон сегодня рассмотрят в местном парламенте, отмечает The Independent.

Речь идет о финальном обсуждении законопроекта, который носит название «Билль о товарах для месячных». Согласно ему, правительство обязано предоставить бесплатный доступ к средствам гигиены всем, кто в них нуждается. Изначально чиновники выступали против этой инициативы, однако в итоге приняли ее в первом чтении.

Предварительные расходы на реализацию проекта обойдутся в 9,7 миллиона фунтов стерлингов (почти 13 миллионов долларов США). Некоторые члены парламента опасаются, что затраты сильно превысят ожидаемые, однако другие считают, что такой закон станет «прорывным».

«Этот закон гарантирует, что никто не останется без продуктов первой необходимости», — считает член парламента от Лейбористской партии Моника Леннон.

Если закон вступит в силу, Шотландия станет первой страной в мире, где женщины смогут получать тампоны и прокладки бесплатно.

17 ноября власти Таиланда подготовили законопроект, разрешающий аборты в первые 12 недель беременности. Ожидается, что парламент примет одобренный кабинетом министром новый закон до февраля 2021 года.

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