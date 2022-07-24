В Японии испытали ракету с новым двигателем

Японское агентство JAXA сообщило об успешном испытании малой ракеты S-520

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) рассказало, что испытание малой ракеты S-520 с новым двигателем собственной разработки прошло успешно. Об этом сообщает The Japan Times.

Запуск ракеты проходил в космическом центре Утиноура в префектуре Кагосима. Он состоялся 24 июля в 5 утра по местному времени (23.00 в минувшую субботу по московскому времени). Длина ракеты составляет около 9 метров, ее диаметр равен приблизительно 52 сантиметрам, а вес — около 2,6 тонны.

Она предназначена для сбора информации для разработки сверхзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Во время испытаний, ракета поднялась на максимальную высоту в 160 километров, после чего ее носовая часть отделилась.

Ранее JAXA совместно с производителем игрушек Takara Tomy изобрели мини-робота для изучения луны. На разработку проекта ушло шесть лет. По задумке ученых, во время полета робот должен принять форму шара, а по прилету на Луну — трансформироваться и освободить два колеса, которые позволят ему беспрепятственно перемещаться по поверхности спутника. Благодаря встроенным камерам, робот будет транслировать снимки на Землю раз в несколько часов.

