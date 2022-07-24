Лавров высказался по поводу возобновления переговоров с Украиной

Глава МИД Лавров заявил, что Россия не против возобновить переговоры с Украиной

У России нет никаких предубеждений против того, чтобы возобновить переговоры с Украиной. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Египта Самехом Шкури, передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр пояснил, что дело зависит не от Москвы, поскольку «украинские власти, начиная с президента и заканчивая многочисленным, неисчислимым количеством его советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя».

«В этом украинцам активно поддакивают из западные кураторы, будь то Лондон, будь то Вашингтон, будь то Берлин или многие другие столицы Евросоюза и НАТО. Поэтому выбор за ними. Но чем дольше они продолжают требовать от Украины воевать до победного конца, причем мы все понимаем, какой и чей конец наступит, тем больше людей будет гибнуть и тем дольше будет сохраняться нынешняя ситуация, которая не идёт на пользу прежде всего украинскому народу и украинскому государству», — сказал министр.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее целями он назвал демилитаризацию и денацификацию страны. 18 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация завершится, когда все ее цели будут достигнуты.