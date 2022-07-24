Предложение о переименовании Киевского вокзала в Москве направят в мэрию

Депутат Власов: идею о переименовании Киевского вокзала в Москве направят в мэрию 25 июля

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил, что предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский будет направлено в мэрию Москвы 25 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

«В понедельник будем направлять, в рабочий день», — сказал он.

По его словам, идею переименовать один из десяти железнодорожных вокзалов Москвы предлагается вынести на голосование жителей в системе «Активный гражданин».

«Если москвичи поддержат, я буду рад. А захотят оставить Киевский — никто ничего менять не будет», — указал политик.

Ранее Власов выступил с соответствующей инициативой, отметив, что подобный шаг должен стать ответом на переименование Московского проспекта в Киеве. «Необходимо рассмотреть возможность возврата исторического названия Киевского вокзала — Брянский вокзал», — сказал он.

Киевский вокзал был открыт в Москве в 1899 году. С момента открытия и до 1934 года вокзал назывался Брянским, но затем был переименован.