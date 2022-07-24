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В Госдуме предложили переименовать Киевский вокзал в Москве

Депутат Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Москве

Фото: Shutterstock

В Госдуме предложили переименовать Киевский вокзал в Москве. Идею высказал депутат от ЛДПР Василий Власов, передает издание «Подъем» в воскресенье, 24 июля.

Депутат посчитал, что это должно стать ответом на переименование Московского проспекта в Киеве. «Необходимо рассмотреть возможность возврата исторического названия Киевского вокзала — Брянский вокзал», — сказал он. Власов добавил, что планирует направить письмо с соответствующим предложением мэру Москвы Сергею Собянину в понедельник, 25 июля.

Киевский вокзал был открыт в Москве в 1899 году. С момента открытия и до 1934 года здание носило название «Брянский вокзал», но затем было переименовано.

Ранее стало известно, что представители ЛДПР выступили в инициативой заменить термин «президент» на «правитель», пока название должности «не укоренилось окончательно».

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Евгений Шульгин
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