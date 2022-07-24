Власти Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии

Член администрации Запорожья Рогов выступил за постоянную дислокацию российской армии

Дислокация подразделений российской армии в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии. Об этом РИА Новости заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Он уточнил, что власти рассчитывают на появление в области военных баз на постоянной основе. Однако, отметил чиновник, вести более предметный разговор можно будет после проведения референдума и вхождения Запорожской области в состав России.

Ранее Рогов сообщил, что регион увеличивает группировку систем противовоздушной обороны. По его словам, жизни мелитопольцев «надежно защищает ПВО России».

15 июля руководитель администрации Запорожской области Евгений Балицкий прогнозировал, что предполагаемые сроки проведения референдума — первая половина сентября. Он рассказал, что население региона требует устроить плебисцит как можно быстрее.

