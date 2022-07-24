Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Власти Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии

Член администрации Запорожья Рогов выступил за постоянную дислокацию российской армии

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Дислокация подразделений российской армии в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии. Об этом РИА Новости заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Он уточнил, что власти рассчитывают на появление в области военных баз на постоянной основе. Однако, отметил чиновник, вести более предметный разговор можно будет после проведения референдума и вхождения Запорожской области в состав России.

Ранее Рогов сообщил, что регион увеличивает группировку систем противовоздушной обороны. По его словам, жизни мелитопольцев «надежно защищает ПВО России».

15 июля руководитель администрации Запорожской области Евгений Балицкий прогнозировал, что предполагаемые сроки проведения референдума — первая половина сентября. Он рассказал, что население региона требует устроить плебисцит как можно быстрее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
Диетолог назвала главную опасность обезжиренных продуктов
Разработан способ увидеть древнейшие звезды во Вселенной
Власти Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии
Херсонские власти объявили референдум шансом выйти с «дикого поля»
Минобороны рассказало об особенностях российского «летающего танка»
Трамп заявил о неравном финансировании Киева США и Европой
Белый дом обратился к мировому сообществу из-за вспышки оспы обезьян
Стало известно о возвращении «Дневника Бриджит Джонс» с участием Рене Зеллвегер
В США заявили о «тревожном феномене» после поездки Путина в Тегеран
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.