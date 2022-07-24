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Британские самолеты-разведчики начали летать чаще после начала спецоперации

UK Defence Journal: вылеты британских RC-135 Rivet Joint участились с началом спецоперации

Фото: Russ Scalf / U.S. Air Force / Global Look Press

Британские самолеты-разведчики начали совершать вылеты в несколько раз чаще после начала спецоперации. Об этом сообщает сообщает портал UK Defence Journal со ссылкой на данные Минобороны Великобритании.

Так, ежемесячное число вылетов британских самолетов-разведчиков RC-135 Rivet Joint достигло пикового значения в марте — тогда они поднимались в воздух 18 раз. В декабре 2021 года они совершили 6 вылетов, в январе этого года — 9, а в феврале — 12. В апреле британские военные самолеты поднимались в воздух 12 раз, а в мае — 14.

В настоящее время самолеты-разведчики Великобритании продолжают летать над Черным морем и наблюдают за российскими войсками, отмечает издание.

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Марина Совина
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