Стало известно о полетах самолетов НАТО перед атакой на Новую Каховку

Flightradar зафиксировал четыре самолета НАТО перед атакой ВСУ на Новую Каховку

В день атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область из американских реактивных систем залпового огня HIMARS в небо были подняты несколько воздушных судов НАТО. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

В частности, американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk в ночь на понедельник, 11 июля, осуществил вылет с военной авиабазы США на итальянской Сицилии и примерно с 4:00 до 22:00 мск находился над акваторией Черного моря — примерно до момента поступления первых сообщений об ударе объектам в Новой Каховке.

Кроме того, с 18:00 до 19:30 мск рядом с БПЛА также был зафиксирован крупный разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135, вылетевший с базы в районе английской деревни Уоддингтон.

При этом с 12:30 до 17:00 мск того же дня на границе Румынии с Одесской областью кружил американский самолет радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries II, вылетевший с аэродрома на греческом острове Крит. Неподалеку в воздухе находился американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry Вооруженных сил Люксембурга.

Украинские войска обстреляли Новую Каховку в ночь на вторник, 12 июля. Удары пришлись по складам с селитрой и предприятию, выпускающему оборудование для местной ГЭС. Взрывом оказались повреждены и разрушены десятки жилых домов, а также больница, храм и детский сад. По предварительным данным, погибли два человека, семь пропали, 90 ранены.