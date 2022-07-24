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Немцы раскритиковали реакцию министра Бербок на фото Путина и Эрдогана

Читатели Die Welt уличили Бербок в глупости из-за ее реакции на фото Путина и Эрдогана
Анналена Бербок

Анналена Бербок . Фото: Christophe Gateau / Pool / Reuters

Пользователи Twitter из Германии раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналены Бербок за ее реакцию на совместное фото президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси. Свое возмущение они выразили под комментариями поста издания Die Welt.

Некоторые комментаторы удивились, что глава МИД ФРГ не понимает определенных вещей, таких как принципы дипломатии.

«Путин не исчезнет оттого, что вы закрываете глаза. Может, фото и не миленькое, но это часть дипломатии», — отметил комментатор с ником @Erikaus1978.

«Это еще раз показывает, насколько глупа эта женщина. Она отрицает реальность и то, что у всех стран есть свои интересы. Грустно, что приходится объяснять это "министру иностранных дел"», — уличил политика в глупости юзер @Indepen79915166.

«Эрдоган добился успеха в борьбе с голодом. Эта фотография — меньшее зло. Это называется дипломатия, дорогая госпожа Бербок», — заявил @Nordic1206.

«Он думает о своих соотечественниках... Не то, что вы», — выразил мнение комментатор @58alig.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместное фото с российским и иранским лидерами. Совместный снимок глав государств она назвала «вызовом для НАТО», добавив, что это «просто непостижимо».

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