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Киев анонсировал новые поставки HIMARS от США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал новые поставки систем РСЗО от США

Фото: Bullit Marquez / Reuters

Киев анонсировал новые поставки систем РСЗО от США и их союзников. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает ТАСС.

По словам Ермака, американские конгрессмены объявили о планах передать до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS. Решение было принято по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25-30 единицах и большом количестве боеприпасов к ним», — уточнил глава офиса украинского лидера. Ермак также добавил, что в настоящее время ключевым вопросом является поставка Киеву боеприпасов для западных РСЗО.

20 июля глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал, что американская сторона передаст Украине 20 РСЗО HIMARS. Ранее сообщалось, что Конгресс США якобы настроен выступить против новых пакетов военной помощи из-за отсутствия должного контроля за расходом средств и вооружений, которое уже было отправлено на Украину.

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Евгений Шульгин
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