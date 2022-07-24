В США заявили о «головной боли» Байдена из-за Эрдогана

NYT назвала действия президента Турции Эрдогана в отношении России головной болью для США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган стал «головной болью» для президента США Джо Байдена. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Действия Эрдогана и ограниченная способность Байдена сдерживать их подчеркивают уникальное положение турецкого лидера как военного союзника, политика которого часто расходится с риторикой коллективного Запада. «Для официальных лиц США это часто сводящая с ума роль», — говорится в статье NYT.

22 июля представители России, Украины Турции и Организации Объединенных Наций (ООН) подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. На церемонии в Стамбуле присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В рамках этого документа, в частности, Москва и Киев договорились не наносить удары по судам, вывозящим зерно. Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал подписание соглашения правильным шагом.