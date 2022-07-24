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Террористы обстреляли граждан на открытии церкви в Сирии

Sana: террористы обстреляли снарядами церемонию открытия церкви Айя-София в Сирии

Фото: White Helmets / Reuters

Террористы обстреляли снарядами граждан на празднике, организованном по случаю открытия церкви Айя-София в городе Скальбия, Сирия. Об этом пишет информационное агентство Sana.

Сообщается, что в результате вооруженной атаки церемонии, проходившей в провинции Хама, есть пострадавшие. «Террористы нанесли удар ракетой по собранию граждан, праздновавших открытие церкви Айя-София в Скальбии провинции Хама. Есть данные о жертвах и пострадавших», — утверждает издание.

22 июля стало известно о воздушной атаке, которой подверглась столица Сирии Дамаск. Средства противовоздушной обороны отразили удары, в окрестностях города были слышны взрывы.

Ранее в июле российские средства ПВО уничтожили два беспилотника террористов в районе авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил представитель российской группировки войск в Арабской Республике. Вечером 20 июля были сбиты два дрона на удалении двух километров от объекта. Пострадавших нет, материальный ущерб также не нанесен. База продолжает функционировать в обычном режиме.

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Полина Гераскина
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