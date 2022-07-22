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ПВО Сирии отразили воздушную атаку над Дамаском

SANA: ПВО Сирии отразили воздушную атаку над Дамаском, слышны взрывы

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Столица Сирии Дамаск подверглась воздушной атаке. Средства противовоздушной обороны отражают удары, в окрестностях города слышны взрывы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на государственное агентство SANA.

«Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку вражеских целей в небе над Дамаском и его окрестностями», — говорится в сообщении. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее представитель российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике заявил, что российские комплексы ПВО уничтожили два беспилотника террористов в районе авиабазы Хмеймим в Сирии. Пострадавших нет, материальный ущерб также не нанесен. База продолжает функционировать в обычном режиме.

В конце июня сообщалось, что Россия решила потребовать осуждения Израиля в Совете безопасности ООН за удар по международному аэропорту Дамаска. По мнению российской стороны, Израиль как инициатор нападения должен понести ответственность за атаку, так как она «нарушает суверенитет Сирии и подрывает стабильность».

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Марина Совина
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