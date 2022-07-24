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Спорт

Валуев осудил депутата за идею приравнять смену гражданства к госизмене

Валуев осудил идею депутата Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Депутат Госдумы Николай Валуев осудил идею члена комитета по физической культуре и спорту Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Честно говоря, господин Терюшков начинает надоедать со своими предложениями и заявлениями», — заявил Валуев. При этом он подчеркнул, что нельзя призывать юных спортсменов менять гражданство.

15 июля Терюшков в своем Telegram-канале предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Соответствующее письмо он опубликовал в Министерстве спорта России.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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