В Запорожской области заявили об атаке ВСУ на насосные станции

Балицкий: ВСУ атаковали насосные станции в Запорожской области с помощью беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали насосные станции в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу администрации Запорожской области Евгения Балицкого.

Сообщается, что три атаки были зафиксированы в Розовском районе Запорожской области. Так, что в ходе нападения была уничтожена фильтровальная установка второго подъема и труба, ведущая к машинному залу. Кроме того, были повреждены гаражи и военное отделение, уточняет Балицкий.

24 июля в ДНР сообщили об обстреле территорий с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Известно, что было выпущено шесть снарядов, три из которых — из артиллерии калибра 122 миллиметра.