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В ДНР сообщили об обстреле из украинских «Градов»

Вооруженные силы Украины обстреляли город Ясиноватая в ДНР из РСЗО «Град»

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике (ДНР) с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив шесть снарядов. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, пишет ТАСС.

Всего было выпущено шесть снарядов. Уточняется, что огонь был открыт в 10:56 с позиций в Авдеевке. Также по городу выпущено три снаряда из артиллерии калибра 122 миллиметра.

О начале спецоперации России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса.

Ранее 24 июля глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщал об обстреле Каховской гидроэлектростанция (ГЭС) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Евгения Куликова
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