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Спорт

В WADA озвучили новые подробности допинг-дела Валиевой

В WADA заявили, что рекомендовали заранее проверять допинг-пробы еще после Игр-2020

Фото: Shutterstock

Независимая группа наблюдателей Всемирного антидопингового агенства (WADA) озвучила новые подробности допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте организации.

В WADA заявили, что рекомендовали антидопинговым организациям заранее проверять допинг-пробы участников Олимпиад еще после Игр-2020 в Токио. Они подчеркнули, что указания были даны для предотвращения ситуаций, в которой оказалась Валиева. «Как минимум один спортсмен на Олимпиаде в Токио во время соревнований узнал о положительном тесте, который он сдал до Игр», — заявили наблюдатели.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Олимпиады-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого была перенесена церемония награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России выиграла золото.

Валиеву хотели отстранить от дальнейшего участия в Играх — на этом настаивали Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет. Однако Спортивный арбитражный суд позволил россиянке продолжить выступления. В личном турнире россиянка заняла четвертое место.

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Анастасия Борисова
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