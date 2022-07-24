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Уголовное дело возбудили после схода 12 вагонов грузового поезда в Дагестане

Следователи возбудили уголовное дело после схода 12 вагонов грузового поезда в Дагестане

Фото: Telegram-канал «Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»

Следователи возбудили уголовное дело после схода 12 вагонов грузового поезда в Дагестане. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По предварительным данным, инцидент произошел 23 июля на перегоне Улан-Холл — Белое Озеро между Калмыкией и Дагестаном. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал, а также не было зафиксировано угроз окружающей среде.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее появилось видео из кабины поезда после взрыва, который произошел на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области. Взрывное устройство сработало на железнодорожных путях на перегоне Робчик — Песчанка перед грузовым поездом. Никто не пострадал, железнодорожное полотно также не повреждено.

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Алина Гостева
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