Появилось видео из кабины поезда после взрыва на железной дороге под Брянском

Baza публикует кадры с места взрыва на железнодорожных путях в Брянской области

В сети появилась видеозапись с места взрыва, который произошел на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видна кабина машиниста грузового поезда — в ней повреждены стекла.

По данным канала, поезд шел из белорусского Гомеля в Брянск, после взрыва его направили на техосмотр в город Унеча в граничащем с Украиной регионе.

Взрывное устройство сработало на железнодорожных на перегоне Робчик — Песчанка перед грузовым поездом в субботу, 9 июля. Никто не пострадал, железнодорожное полотно также не повреждено. О причинах случившегося пока неизвестно.