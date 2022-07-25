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Корвет «Гремящий» прибыл к месту базирования на Камчатке

Корвет «Гремящий» с ракетным вооружением прибыл к месту базирования на Камчатке

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Многоцелевой корвет с управляемым ракетным вооружением «Гремящий» проекта 20385 прибыл к основному месту базирования в город Вилючинск на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту, передает РИА Новости.

«25 июля, накануне Дня Военно-морского флота, на Камчатку прибыл новейший многоцелевой корвет проекта 20385 "Гремящий" с управляемым ракетным оружием. В рамках масштабного перевооружения российской армии и флота новый корабль пополнит соединение кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке», — сообщили в пресс-службе.

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Отмечается, что новый корабль отличается от предшественников наличием системы противовоздушной обороны и усиленными ударными возможностями. «Гремящий» несет артиллерийскую установку А-190 калибра 100 миллиметров и две установки АК-630М калибра 30 миллиметров. Также корвет получил универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С14, который позволяет нести ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон», а также боеприпасы зенитного ракетного комплекса «Редут».

В июне в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что корвет «Гремящий» применил противолодочный ракетный комплекс «Ответ» на учениях.

В апреле стало известно, что специалисты Амурского судостроительного завода начали сборку закладной секции третьего серийного корвета проекта 20385 типа «Гремящий».

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Даниил Иринин
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