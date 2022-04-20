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В России начали сборку третьего корвета проекта 20385

На АСЗ приступили к сборке закладной секции третьего серийного корвета типа «Гремящий»

Фото: Амурский судостроительный завод

Специалисты Амурского судостроительного завода (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) начали сборку закладной секции третьего серийного корвета проекта 20385 типа «Гремящий». Об этом сообщили в пресс-службе российского предприятия.

«К сборке закладной секции третьего серийного корвета проекта 20385 приступили в сборочно-сварочном цехе Амурского судостроительного завода», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что закладку секции начинают на построечном месте. Листы металла наружной обшивки обжимают и сваривают. После этого начинается внутреннее насыщение секции.

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По данным завода, на других участках цеха идет подготовка к началу строительства следующего корабля проекта 20385. Также на заводе продолжается изготовление секций для первого и второго серийных корветов.

Контракт на строительство серии из четырех кораблей проекта 20385 был подписан с Министерством обороны России в конце 2020 года. Головной корабль серии заложили на АСЗ 23 августа 2021 года.

Корветы проекта 20385 типа «Гремящий» стали развитием проекта 20380. Корабли этого типа получили универсальный корабельный стрелковый комплекс (УКСК) 3С14, который предназначен для запуска ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

Ранее в пресс-службе АСЗ сообщили, что корвет «Резкий» проекта 20380 вышел на ходовые испытания.

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Даниил Иринин
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