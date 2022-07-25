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Резиденцию президента Германии перестанут подсвечивать ради экономии энергии

Резиденцию президента ФРГ Бельвю перестанут подсвечивать ночью ради экономии энергии

Фото: Shutterstock

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прекратить подсвечивать его резиденцию — дворец Бельвю — для того, чтобы подать гражданам ФРГ пример экономии энергии. Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel.

До этого от подсветки дворца по ночам отказывались только в экстренных случаях, однако из-за энергетического кризиса в Европе властям страны приходится идти на подобные меры. Представитель Штайнмайера добавила, что освещение фасада здания было отключено еще в мае, а освещение наружной территории было ограничено до уровня, необходимого из соображений безопасности.

Чтобы сэкономить энергию еще больше, во дворце задумались отапливать его новым, геотермальным способом. Для этого планируется провести пробное бурение. Пока что резиденция президента отапливается посредством централизованного теплоснабжения.

Целый ряд европейских стран готовятся к временным отключениям электричества и перебоям во время наступающей зимы после того, как в связи со спецоперацией России на Украине ряд стран ЕС решились ввести санкции против российских энергоресурсов.

Виктория Кондратьева
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Резиденцию президента Германии перестанут подсвечивать ради экономии энергии
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