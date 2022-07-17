В Германии заявили о невозможности пережить зиму без российского газа

Глава Федерального сетевого агентства Мюллер: ФРГ не сможет пережить зиму без газа России

В настоящее время газохранилища Германии заполнены недостаточно, чтобы пережить зиму без поставок российского газа. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в воскресенье, 17 июля, в интервью газете Bild am Sonntag, передает ТАСС.

«Газохранилища заполнены почти на 65 процентов. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», — заявил он.

Мюллер также напомнил, что в четверг, 21 июля, должны завершиться работы по техническому обслуживанию газопровода «Северный поток». По его словам, многое зависит о того, пойдет ли голубое топливо по трубопроводу после этого и в каком количестве.

Также глава Федерального сетевого агентства ФРГ пообещал частным домохозяйствам не отключать отопление. Кроме того, Мюллер отметил, в случае необходимости Германия будет закупать топливо у Норвегии, Нидерландов и Бельгии, а также через терминалы сжиженного природного газа.

Поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» с 11 до 21 июля временно приостановлены из-за проведения планового ежегодного технического обслуживания. Газ продолжит поступать из России в страны Западной и Центральной Европы по одной транзитной ветке через Украину.

Ранее стало известно, что правительство Германии ищет возможность ввести сбор, который будут платить все потребители газа. В стране запущена вторая из трех фаз экстренного государственного плана по противодействию энергетическому кризису.