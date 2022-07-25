Москвич построил себе балкон и вызвал гнев соседей

Мосжилинспекция заставила москвича снести вызвавший гнев соседей балкон

В Москве житель района Крылатское на западе столицы незаконно построил себе балкон. Сооружение вызвало гнев соседей, которые пожаловались на мужчину в Мосжилинспекцию, пишет РИА Новости.

Речь идет о многоквартирном доме на Рублевском шоссе. По данным сотрудников ведомства, собственник жилья на втором этаже обустроил балкон прямо на кровле встроенно-пристроенного помещения. Нарушителя заставили снести самовольно возведенную конструкцию. Отмечается, что требование надзорного органа мужчина выполнил.

Ранее соседей разозлила самовольная перепланировка в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы. Один из владельцев квартир в доме на Рождественской улице сделал перепланировку — перенес кухню в жилую комнату, не согласовав это с другими собственниками жилья в подъезде и не оформив изменения в техническом плане здания.

В начале июля незаконную перепланировку попросили также устранить в Хорошевском районе столицы. Собственница квартиры снесла несущие перегородки и возвела новые стены, а также перенесла сантехническое оборудование, чем вызвала недовольство владельцев других квартир в том же подъезде.