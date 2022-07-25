Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Спорт

«Валенсия» заинтересовалась футболистом сборной России

«Валенсия» заинтересовалась футболистом «Локомотива» и сборной России Дмитрием Бариновым

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Испанская «Валенсия» заинтересовалась полузащитником московского «Локомотива» и сборной России Дмитрием Бариновым. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

25-летний Баринов подтвердил информацию. «Там есть реальный интерес. Мой агент общался с ними по этому поводу», — отметил хавбек.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спортивный директор «Валенсии» Мигель Анхель Корона предложил главному тренеру клуба Дженнаро Гаттузо рассмотреть кандидатуру российского футболиста. Баринов для испанцев — альтернатива полузащитнику «Челси» Тьемуэ Бакайоко и хавбеку «Арсенала» Лукасу Торрейре.

Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России и трижды завоевывал Кубок страны. На счету Баринова 13 матчей в составе сборной России. Он привлекается к играм национальной команды с 2019 года.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Белый дом рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Байдена
В ДНР сообщили о направлении в суд дела пленного украинского командира
В Siemens Energy рассказали о проблемах со ввозом турбины в Россию
В России педагога наказали за дискредитацию армии из-за эмодзи «грущу» и «класс»
Мертвых пауков превратили в «некроботов»
Россиянам назвали безопасный срок хранения домашних консервов-закруток
Канада согласилась упростить ремонт турбин для «Газпрома»
В ООН завили об отсутствии препятствий для вывоза зерна из порта Одессы
Названы регионы России с самой масштабной вырубкой лесов
Путин призвал определить модель развития авиаотрасли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.