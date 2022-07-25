В России рассказали о поддерживающих «Солнцепеки» бронетранспортерах

«Российская газета» рассказала о поддерживающих ТОС-1А «Солнцепек» тяжелых БМО-Т

В ходе специальной военной операции России на Украине применяют боевые машины огнеметчиков БМО-Т, которые можно считать тяжелыми бронетранспортерами. БМО-Т поддерживают тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщает «Российская газета».

БМО-Т заметили в ролике, который опубликовали в Telegram-канале РИА Новости. Отмечается, что боевые машины огнеметчиков построили на шасси танка Т-72. БМО-Т получили противоснарядное бронирование со встроенной динамической защитой.

БМО-Т предназначена для транспортировки вооружения и личного состава огнеметного отделения. Машина получила крупнокалиберный пулемет и дымовые гранатометы. Также в БМО-Т находится 30 реактивных пехотных огнеметов. Экипаж машины состоит из двух человек, а в десантном отделении находится семь мест для огнеметчиков.

Ранее в июле госкорпорация «Ростех» показала наземную военную технику, которая участвует в спецоперации. На видео продемонстрировали танк Т-90М «Прорыв» и боевую машину поддержки танков «Терминатор».

В июне в публикации газеты «Красная Звезда» рассказали о ремонте «Солнцепека» в полевых условиях. Двигатель машины заменили менее чем за сутки.