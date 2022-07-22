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«Ростех» показал участвующую в спецоперации наземную технику

«Ростех» показал участвующую в спецоперации на Украине наземную технику

Госкорпорация «Ростех» показала на видео наземную военную технику, которая участвует в специальной военной операции России на Украине. Машины хорошо проявили себя в боевых условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

На записи показали боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», танк Т-90М «Прорыв», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев отметил, что госкорпорация поставляет в войска широкую линейку техники, включая тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», машины дистанционного минирования «Земледелие» и реактивные системы залпового огня.

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«Машины хорошо проявили себя в условиях конфликта высокой интенсивности, демонстрируют надежность и боевую эффективность. Мы внимательно анализируем результаты применения, а также получаем обратную связь от военных. Это поможет при создании новых перспективных образцов вооружения, а также в модернизации существующей техники: работа идет непрерывно», — сообщил он.

Ранее источник РИА Новости рассказал, что БМПТ «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в ходе спецоперации. Защищенность машин превосходит защищенность современных российских танков.

В июне издание 19FortyFive отметило, что российский Т-90М является слишком продвинутым, чтобы считать его танком третьего поколения. Т-90М получил новый башенный модуль с многослойным бронированием.

Даниил Иринин
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