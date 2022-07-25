В Кремле ответили на вопрос о возможной поездке Путина на похороны Абэ

Песков: президент Путин не планирует ехать в Японию на похороны экс-премьера Абэ

Президент России Владимир Путин не планирует ехать в Японию на похороны экс-премьера страны Синдзо Абэ. На вопрос о такой возможности ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 25 июля.

«Уровень [российского участия в церемонии похорон] будет определен дополнительно. Путин не едет», — заявил официальный представитель главы государства.

Ранее со ссылкой на правительственных чиновников Японии сообщалось, что Токио планирует запретить Владимиру Путину приезжать на государственные похороны бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, которые состоятся 27 сентября. Российский лидер находится под персональными санкциями властей страны, которые в том числе ограничивают его въезд в страну.

На экс-премьера Японии было совершено покушение во время предвыборного митинга 8 июля. 41-летний преступник выстрелил в него из самодельного дробовика. Абэ скончался в больнице.