Подчиненный экс-главы ставропольской ГИБДД оказался богаче начальника

Подчиненный бывшего главы ставропольской ГИБДД оказался богаче начальника на предмет владения объектами недвижимости— в ходе расследования уголовного дела Алексея Сафонова, ставшего известным благодаря золотому унитазу, выявились незаконные активы у экс-начальника контрольно-профилактического отдела УГИБДД по Ставропольскому краю Александра Аржанухина. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в Промышленный районный суд Ставрополя поступил иск от первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина. Разинкин через суд хочет конфисковать имущество Аржанухина: в ведомстве считают, что у семьи офицера оказалось даже больше коррупционных активов, чем у бывшего начальника управления ГИБДД.

Следствие считает, что Аржанухин участвовал в поборах на дороге с транспорта, перевозившего зерно. Доход от этой незаконной деятельности составил около 20 миллионов рублей.

Александр Аржанухин проходил службу в органах внутренних дел с 1997 года. Через пять лет он поступил в дорожно-патрульную службу УГИБДД. Должность начальника контрольно-профилактического отдела он занимал несколько лет вплоть до увольнения в сентябре 2020 года. Аржанухин стал фигурантом расследования уже после того, как вышел на пенсию. В период с 2012-го по 2020 год родные Аржанухина приобрели 23 объекта недвижимости на общую сумму более 36 миллионов рублей, а с учетом дальнейшей реализации отдельных объектов их можно оценить в 44 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подала в суд иск об изъятии в доход государства 23 объектов недвижимости стоимостью 44 миллиона рублей, принадлежащих бывшему главе контрольно-профилактического отдела управления ГИБДД МВД Ставропольскому краю Александру Аржанухину.