Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия передала Конго груз с тест-системами для выявления оспы обезьян

Лавров рассказал, что Россия передала Конго груз с тестами для выявления оспы обезьян
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Россия передала Республике Конго гуманитарный груз с тест-системами для выявления оспы обезьян. Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах со своим конголезским коллегой Жан-Клодом Гакоссо, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Кроме того, глава МИД РФ также рассказал о новом направлении развития российско-конголезских отношений в области медицины. В рамках этого направления планируется создать совместную лабораторию по отслеживанию опасных инфекций.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Республику Конго и на встрече с президентом страны Дени Сассу-Нгессо передал ему послание от российского лидера Владимира Путина. Визит Лаврова в Конго проходит в рамках его африканского турне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Китайская Huawei начала избавляться от сотрудников в России
В России состоялся многотысячный фестиваль
России предрекли появление «цифровых двойников» жилых домов
Поляки избили россиянина в отеле Турции после совместного распития алкоголя
Apple увеличила производство iPhone 14
Роспотребнадзор оценил вероятность распространения оспы обезьян в России
Лавров опроверг влияние сделки по зерну на ход спецоперации
Украинские АЭС заподозрили в работе в режиме высокой нагрузки
Китай собрался пойти на уступки ради американских бирж
Опубликовано фото ценников с финальной распродажи H&M
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.