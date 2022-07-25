Россия передала Конго груз с тест-системами для выявления оспы обезьян

Лавров рассказал, что Россия передала Конго груз с тестами для выявления оспы обезьян

Россия передала Республике Конго гуманитарный груз с тест-системами для выявления оспы обезьян. Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах со своим конголезским коллегой Жан-Клодом Гакоссо, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Кроме того, глава МИД РФ также рассказал о новом направлении развития российско-конголезских отношений в области медицины. В рамках этого направления планируется создать совместную лабораторию по отслеживанию опасных инфекций.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Республику Конго и на встрече с президентом страны Дени Сассу-Нгессо передал ему послание от российского лидера Владимира Путина. Визит Лаврова в Конго проходит в рамках его африканского турне.