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Лавров передал президенту Конго послание от Путина

Глава МИД Лавров передал президенту Конго послание от Путина

Кадр: Telegram-канал «Мария Захарова»

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Республику Конго и на встрече с президентом страны Дени Сассу-Нгессо передал ему послание от российского лидера Владимира Путина, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она также опубликовала видео с моментом встречи Лаврова и Сассу-Нгессо в резиденции последнего в округе Ойо.

На 25 июля запланированы переговоры российского министра с главой МИД Конго Жан-Клодом Гакоссо. Визит Лаврова в Конго проходит в рамках его африканского турне.

24 июля он посетил Каир, где провел переговоры с египетским коллегой Самехом Шукри, президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, а также выступил на встрече постпредов стран — членов Лиги арабских государств, где были подняты вопросы о вывозе украинского зерна и о неонацизме на Украине.

После Конго Сергей Лавров отправится в Эфиопию и Уганду. Темы переговоров в африканских странах Лавров не афишировал.
Это первый для министра иностранных дел визит в Конго.

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Юлия Мискевич
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