Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Лавров назвал одержимостью запрет Запада фотографироваться с ним

Глава МИД России Лавров посчитал одержимостью запрет Запада фотографироваться с ним

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции после переговоров с коллегой из Египта Самехом Шкури назвал одержимостью требования Запада не фотографироваться с ним. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале ведомства.

Так, представители западных стран перед визитом Лаврова в Кипр потребовали от египетских партнеров России запрета на совместные фото с политическим деятелем. В свою очередь, российский министр посчитал данное условие не относящимся к сфере дипломатии.

«У них это одержимость такая вот этими фотографиями», — высказался Лавров.

Ранее Лавров отреагировал на критику главы МИД ФРГ Анналены Бербок о совместной фотографии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским и иранским лидерами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси. По словам главы МИД России, данное заявление не относится к сфере дипломатии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Польский боец ММА убит на Украине
Лавров заявил о третьей стороне в соглашении по перевозке зерна
Лавров назвал одержимостью запрет Запада фотографироваться с ним
В Подмосковье заметили автомобиль с похоронным венком на лобовом стекле
Канадские фермеры призвали власти снизить тарифы на российские удобрения
Нежелание доедать бутерброд перед рейсом обошлось туристке в 100 тысяч рублей
Американские конгрессмены предложили отправить в Киев военных советников
В США подтвердили замедление экономики страны
В WADA озвучили новые подробности допинг-дела Валиевой
Стало известно о местонахождении звезды сериала «Тайны следствия»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.