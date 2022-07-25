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Российские кондитеры предупредили об угрозе сокращения ассортимента

«Ъ»: российские кондитеры обратятся в Евросоюз за разрешением ввоза ряда ингредиентов

Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

Транснациональные производители кондитерских изделий, локализовавшие производства в России, планируют обратиться в европейскую ассоциацию Food & Drinks с просьбой содействовать исключению из пятого санкционного списка Евросоюза (ЕС) эмульгаторов и красителей и разрешению их ввоза. Об этом в понедельник, 25 июля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» к своим участникам.

Как пояснил исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин, основная проблема — эмульгаторы, применяемые при производстве шоколада, выпечки, халвы, мягкой карамели, вафельных листов. Поставки из Юго-Восточной Азии и с Ближнего Востока не могут заменить недостающие позиции сырья, уточнил Лашманкин. Он добавил, что большая палитра красителей выпускается в России, но по ряду позиций есть трудности с заменой импортных. Нехватка сырья грозит сокращением ассортимента, предупреждают производители.

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Лашманкин подчеркнул, что эмульгаторы и красители должны идеально попасть в рецептуру, иначе продукт потеряет важные для потребителя вкусовые особенности, а адаптировать рецептуры под новый ингредиент — длительный и затратный процесс.

Ранее сообщалось, что у Mars возникли трудности с производством жевательной резинки под брендом Orbit из-за санкций. Компания не отгружает новые партии, поскольку столкнулась с дефицитом импортных ингредиентов. Источники «Ъ» сообщали, что Mars предупредил о снижении ассортимента Orbit из-за проблем с ингредиентами и изменений в цепочке поставок.

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Марина Совина
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