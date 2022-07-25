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Маск прокомментировал слухи о романе с женой сооснователя Google

Глава Tesla Маск назвал бредом слухи о романе с женой сооснователя Google Брина

Фото: Aly Song / Reuters

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг слухи о том, что у него был роман с женой одного из основателей корпорации Google Сергея Брина Николь Шанахан. Комментарий предпринимателя появился в понедельник, 25 июля, в Twitter.

Маск назвал бредом сообщения о том, что у него был короткий роман с Шанахан. По словам главы Tesla, он дружит с Брином и недавно они были вместе на вечеринке.

«Я видел Николь лишь два раза за три года, и все эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического», — заверил Маск.

О том, что у Маска был короткий роман с супругой Брина, сообщила накануне газета The Wall Street Journal. Как стало известно СМИ, любовная связь между Маском и Шанахан возникла в прошлом году. Уточнялось, что на тот момент супруги уже не были вместе.

О решении Брина подать на развод с Шанахан сообщалось в июне 2021 года. В качестве причины расторжения брака он указал «непримиримые разногласия». Другие подробности не приводились.

Брин и Шанахан поженились в 2018 году, в том же году у пары родился сын.

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Евгения Наумова
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