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В ДНР заявили о больших очередях на выезд с Украины

Замглавы НМ ДНР Басурин заявил об очередях на выезд с Украины на территории союзных сил

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Ожидание в очередях на выезд с Украины на подконтрольные союзным силам территории может длиться более 10 часов, желающих выехать очень много. Заявил в эфире Первого канала заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«В Запорожской области такой пункт перехода между Украиной и той территорией, которая уже не контролируется украинскими властями. Через этот пункт перехода проходят люди с Украины, которые живут не только в Запорожской, Херсонской (областях — прим. "Ленты.ру"), а также Луганской и Донецкой (народных республиках — прим. "Ленты.ру"). Люди возвращаются. Очереди очень большие. В некоторые дни 10 часов — это минимум — люди стоят, чтобы перейти, иногда сутками. Но люди стоят, идут на эти лишения, чтобы попасть, вернуться домой», — сообщил Басурин.

Он также пояснил, что среди выезжающих есть те, кто едут к родственникам, чтобы «переждать». «Люди стараются убежать от того беспредела, который есть на Украине. Часть людей сюда приезжает к родным и близким. Это не их родной дом. Просто спрятаться, переждать это издевательство над Украиной», — рассказал Басурин.

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Василий Мека
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