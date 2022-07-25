Названы вышедшие из моды модели пиджаков

The Symbol: пиджаки из синтетики удешевляют образ женщины и неудобны в носке

Редакторы модного журнала The Symbol назвали вышедшие из моды модели пиджаков. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

По мнению экспертов, слишком узкие пиджаки следует заменить на свободные фасоны прямого кроя или слегка приталенные. Данные модели не будут сковывать движения, и их можно использовать в многослойных образах.

Неактуальными стали пиджаки и блейзеры из тонкой синтетической ткани. Авторы материала считают, что подобные варианты удешевляют образ и неудобны в носке: зимой в них холодно, а летом — жарко. Кроме того, стилисты пояснили, что такая вещь как пиджак, должна держать форму, создавая правильные пропорции. Вместо синтетических моделей эксперты порекомендовали обратить внимание на льняные или кожаные рубашки.

В рейтинг антитрендов попали и укороченные фасоны. Болеро (укороченный открытый спереди жакет без застежки с полукруглыми бортами и рукавами — прим. «Ленты.ру») визуально уменьшает рост, заключают журналисты.

Ранее в июле журналисты портала Grazia назвали вышедшие из моды модели брюк. Неактуальными стали брюки-бананы, кюлоты и варианты с бантом на талии. По словам редакторов Grazia, эти фасоны добавляют бедрам объем, делают женщин визуально ниже и невыгодно подчеркивают живот. Кроме того, в список антитрендов попали хлопковые легинсы, брюки-скинни и модели с лампасами.