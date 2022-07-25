В ЛНР заявили о плохом снабжении ВСУ в районе Соледара

Офицер НМ ЛНР Марочко: тероборона ВСУ под Соледаром испытывает проблемы со снабжением

Военнослужащие территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Соледара испытывают проблемы со снабжением. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.

«В подразделениях территориальной обороны, несущих службу в районах населенных пунктов Соледар и Краснопольевка, отмечаются перебои со снабжением», — написал Марочко.

Он также отметил, что ВСУ на этом направлении не хватает вооружения и военной техники.

Ранее военнослужащий НМ ЛНР рассказал об особенностях наступления союзных войск на Соледар. По его словам, продвижение в сторону города идет сразу с нескольких направлений. В ЛНР 20 июля также заявили о прибытии западных инструкторов на позиции украинских войск в район Соледара и Артемовска. Как сообщалось, это связано с тем, что личный состав ВСУ не успевает обучиться обращению с западной военной техникой.