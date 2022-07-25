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Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Башкирии

Минздрав Башкирии сообщил о тяжелом состоянии четверых пострадавших в ДТП с КамАЗом

Фото: ГИБДД по РБ

Минздрав Башкирии сообщил о тяжелом состоянии четверых пострадавших в смертельном ДТП с КамАЗом на трассе Уфа — Языково в Благоварском районе Башкирии. Новые данные передает РЕН ТВ.

В ведомстве уточнили, что этих пострадавших доставили в республиканские стационары города Уфы. Другие пока госпитализируются в Благоварский и Чишминский районы, где будет решаться вопрос о дальнейшем лечении, отметили в башкирском Минздраве.

Об аварии стало известно 25 июля. По предварительным данным, микроавтобус Ford Transit с пассажирами направлялся из города Уфа в село Языково. Транспортное средство врезалось в КамАЗ, который стоял в крайней полосе на месте проведения дорожных работ. В результате погибли шесть человек, еще 14 пострадали.

22 июля пять человек погибли в ДТП на трассе Белый Яр — Колпашево в Верхнекетском районе Томской области. Перевернутый автомобиль Toyota Corolla с телами нашли в канаве.

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Анна Щербакова
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