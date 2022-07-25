Число погибших и пострадавших в ДТП в Башкирии увеличилось

Число погибших в ДТП с КамАЗом на трассе Уфа — Языково в Башкирии увеличилось до шести

Число погибших в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом в Башкирии увеличилось до шести человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Число пострадавших также выросло до 14. Ранее сообщалось о пяти погибших и 10 пострадавших.

По предварительным данным, микроавтобус Ford Transit с пассажирами ехал из города Уфа в село Языково. Транспортное средство врезалось в КамАЗ, который стоял в крайней полосе на месте проведения дорожных работ.

22 июля пять человек погибли в ДТП на трассе Белый Яр — Колпашево в Верхнекетском районе Томской области. Перевернутый автомобиль Toyota Corolla с телами нашли в канаве.