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Число погибших и пострадавших в ДТП в Башкирии увеличилось

Число погибших в ДТП с КамАЗом на трассе Уфа — Языково в Башкирии увеличилось до шести

Фото: ГИБДД по РБ

Число погибших в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом в Башкирии увеличилось до шести человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Число пострадавших также выросло до 14. Ранее сообщалось о пяти погибших и 10 пострадавших.

По предварительным данным, микроавтобус Ford Transit с пассажирами ехал из города Уфа в село Языково. Транспортное средство врезалось в КамАЗ, который стоял в крайней полосе на месте проведения дорожных работ.

22 июля пять человек погибли в ДТП на трассе Белый Яр — Колпашево в Верхнекетском районе Томской области. Перевернутый автомобиль Toyota Corolla с телами нашли в канаве.

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Евгения Куликова
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