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В Грузии ответили на призыв Киева ввести санкции против Тбилиси

Вице-спикер парламента Грузии пригрозил Украине ответом за призывы к санкциям
Давид Арахамия

Давид Арахамия. Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Некоторые киевские политики, в том числе лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, выпали из всех форм украинско-грузинских отношений из-за призывов к санкциям против Тбилиси. Об этом заявил вице-спикер парламента республики Гия Вольский, пишет «Sputnik Грузия».

Как отмечает агентство, накануне Арахамия в эфире телеканала «Мтавари архи» пригрозил инициировать санкции против грузинского руководства за нежелание поддерживать ограничения, введенные против России. Он призвал Тбилиси быть «разборчивыми при выборе тона», когда речь заходит об Украине.

«Арахамия (...) выпал из формы того, что называется украинскими интересами. Арахамия озвучивает именно то, что нужно так называемой радикальной оппозиции», — ответил Вольский на угрозы политика.

Вице-спикер указал, что Запад не вводит санкции только исходя из лояльности украинских деятелей, а также на фоне громких «лозунгов и возгласов» со стороны Киева. Он добавил, что Грузия также может ответить на такое поведение со стороны Украины.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Арахамия лично ездил в Европу и США и требовал, чтобы Грузии не давали статус страны-кандидата в Евросоюз (ЕС). Глава правительства не указал, откуда ему стали известны эти обстоятельства, но подчеркнул, что в этом вопросе Киев поддерживали сторонники экс-президента страны Михаила Саакашвили.

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Алевтина Запольская
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