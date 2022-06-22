Стало известно о требованиях Украины не давать Грузии статус кандидата в ЕС

Премьер Грузии заявил, что Украина требовала не давать стране статус кандидата в ЕС

Глава парламентской фракции Украины «Слуга народа» Давид Арахамия лично ездил в Европу и США и требовал, чтобы Грузии не давали статус страны-кандидата в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, пишет ТАСС.

Политик не указал, откуда ему стали известны эти обстоятельства. При этом он подчеркнул, что поддерживали Киев в этом вопросе и сторонники экс-президента страны Михаила Саакашвили. В частности, бывший посол в ЕС Саломе Самадашвили.

«Представитель украинской власти, господин Арахамия (...) практически ультиматум выдвинул Европе о том, что, если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», — сказал Гарибашвили.

Как отмечает агентство, ранее Арахамия в интервью американской прессе заявил, что совершал поездки в США ради передачи доказательств о нарушениях Грузией санкционного режима в отношении России. Там же он потребовал ввести ограничения против ряда грузинских политиков.

Еврокомиссия приняла решение о кандидатуре в ЕС для ряда стран 17 июня. Она согласилась рекомендовать соответствующий статус Украине и Молдавии. Грузия, которая более десяти лет претендует на интеграцию, получить его не смогла. Гарибашвили назвал это решение несправедливым.