Назван срок открытия всех ресторанов преемника «Макдоналдса» в России

«Вкусно — и точка» сообщила об открытии всех ресторанов в сентябре

Все заведения сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которая пришла на смену «Макдоналдсу», планируют открыть в России в сентябре. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

«Открытие всех предприятий "Вкусно — и точка" произойдет в конце августа — начале сентября. Соответственно, мы ожидаем, что все 850 предприятий "Вкусно — и точка" уже точно откроются в сентябре», — заявили во «Вкусно — и точка».

На данный момент по всей стране заработало более 300 предприятий «Вкусно — и точка», и каждую неделю продолжают открываться несколько десятков новых предприятий, отметили в пресс-службе.

Ранее глава компании Олег Пароев объяснил подорожание блюд в меню ресторанов ростом закупочных цен, а также представил аналоги таких популярных позиций, как «Биг Мак» и «Макфлурри».

