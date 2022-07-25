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ЦБ запланировал возобновить печать десятирублевых купюр

«Известия»: Центробанк планирует возобновить печать десятирублевых купюр в конце 2022 года

Фото: Alexander Legky / Russian Look / Global Look Press

В конце 2022 года в России планируют возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997-го, выпуск которой прекратили в 2013-м. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред Центробанка (ЦБ) Сергей Белов.

Он отметил, что в 2000-е годы десятирублевые банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались, поэтому было решено заменить их на монеты.« И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30 процентов», - сказал Белов.

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Кроме того, в Центробанке обсуждают вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. При этом Белов подчеркнул, что речи о полной замене металлических денег номиналом в пять и десять рублей не идет. Купюры и монеты будут вместе находиться в обращении.

Банк России 30 июня представил модернизированную купюру номиналом в 100 рублей. Согласно данным ЦБ, банкнота постепенно вводится в обращение со дня презентации. Зампред ЦБ Сергей Белов отметил, что в заметных количествах новые банкноты появятся в обращении после того, как необходимое оборудование банков будет адаптировано. В день презентации новой сторублевки в ЦБ также рассказали о том, что ведется работа над модернизацией купюр номиналом в 1000 и 5000 рублей.

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Марина Совина
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