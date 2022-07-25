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Подсчитаны потери российских авиакомпаний из-за закрытых аэропортов юга страны

Российские авиакомпании потеряют 19 миллионов пассажиров из-за закрытия южных аэропортов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российские авиакомпании могут потерять 19 миллионов пассажиров из-за закрытия ряда аэропортов на юге страны. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Минтранса и собственные источники в ведомстве.

За первые шесть месяцев 2022 года отечественные авиакомпании перевезли на девять процентов меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты подсчитали, что снижение пассажиропотока может привести к тому, что план авиаотрасли по перевозке 100 миллионов человек за текущий год может быть не выполнен.

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Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о потерях отечественной туриндустрии из-за западных санкций и закрытия европейского воздушного пространства. По ее словам, отрасль может недополучить несколько десятков миллиардов рублей.

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Мария Гейн
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