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ФСБ выявила созданную сотрудниками ГИБДД коррупционную схему

Под Ростовом сотрудники УФСБ выявили коррупционную схему в МРЭО ГИБДД города Азова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ростовской области ФСБ выявила коррупционную схему, созданную сотрудниками межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД в городе Азове. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, недобросовестные полицейские во время осмотра машин сообщали владельцам, что их авто придется изъять и отправить на спецэкспертизу из-за несуществующих проблем с «идентификацией номерных агрегатов кузова и двигателя». Позже сотрудники ГИБДД поясняли, что несмотря на «нарушения» смогут зарегистрировать машину при условии передачи им денег.

«Только за 2022 год сотрудники МРЭО получили взяток на общую сумму свыше 500 тысяч рублей», — отметили в УФСБ.

В отношении полицейских возбудили уголовные дела. Также под следствие попали те россияне, которые передавали им взятки.

25 апреля сообщалось, что двоих сотрудников ГИБДД арестовали за взятку от подчиненных на миллионы рублей.

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Елизавета Новикова
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