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Экс-сотрудника ФСБ обвинили в «крышевании» занимавшейся подпольными казино ОПГ

В Челябинске экс-сотрудник ФСБ предупреждал бандитов о рейдах силовиков в их казино

Фото: Сергей Расулов / РИА Новости

В Челябинске экс-сотрудника ФСБ обвинили в «крышевании» занимавшейся подпольными казино ОПГ. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает Ura.ru.

По данным издания, бывший российский силовик в течение двух лет предупреждал бандитов о рейдах ФСБ. Вычислить «крота» в своих рядах сотрудники спецслужбы смогли благодаря показаниям одного из членов Лавреньтевского преступного сообщества, задержанного в 2021 году после обнаружения силовиками подпольного казино в нежилом здании в Челябинске.

Выяснилось, что «крышевавший» группировку силовик давал ОПГ информацию о проводившихся и планировавшихся следственных мероприятиях. Родственница экс-сотрудника ФСБ возглавляла одну из фирм и была партнером лидера ОПГ Сергея Лаврентьева.

7 апреля сообщалось, что в городе Азове сотрудники Следственного комитета России (СКР) и ФСБ обнаружили подпольное казино, организованное полицейским.

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Азамат Асланов
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