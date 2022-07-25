В Челябинске экс-сотрудник ФСБ предупреждал бандитов о рейдах силовиков в их казино

В Челябинске экс-сотрудника ФСБ обвинили в «крышевании» занимавшейся подпольными казино ОПГ. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает Ura.ru.

По данным издания, бывший российский силовик в течение двух лет предупреждал бандитов о рейдах ФСБ. Вычислить «крота» в своих рядах сотрудники спецслужбы смогли благодаря показаниям одного из членов Лавреньтевского преступного сообщества, задержанного в 2021 году после обнаружения силовиками подпольного казино в нежилом здании в Челябинске.

Выяснилось, что «крышевавший» группировку силовик давал ОПГ информацию о проводившихся и планировавшихся следственных мероприятиях. Родственница экс-сотрудника ФСБ возглавляла одну из фирм и была партнером лидера ОПГ Сергея Лаврентьева.

7 апреля сообщалось, что в городе Азове сотрудники Следственного комитета России (СКР) и ФСБ обнаружили подпольное казино, организованное полицейским.