В СПЧ раскритиковали идею о переименовании Киевского вокзала в Москве

Член СПЧ Кабанов раскритиковал идею о переименовании Киевского вокзала в Москве в Брянский

Идея депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова о переименовании Киевского вокзала в Москве в Брянский на фоне спецоперации на Украине ставит Россию на один уровень с лицами, проявляющими антироссийскую ненависть. С такой критикой выступил в Telegram-канале член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов.

По мнению Кабанова, подобное предложение в нынешней ситуации недопустимо. «Вот только не надо пытаться быть в тренде мирового идиотизма антирусской ненависти. <...> Такие предложения ставят нас на один уровень с озлобленными человекоподобными существами с промытыми мозгами», — написал член СПЧ.

Накануне депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов сообщил, что предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский будет направлено в столичную мэрию. Парламентарий добавил, что идею переименовать один из десяти железнодорожных вокзалов Москвы предлагается вынести на голосование жителей в системе «Активный гражданин».

Власов подчеркнул, что его задумка должна стать ответом на переименование Московского проспекта в Киеве.

Киевский вокзал был открыт в Москве в 1899 году. С момента открытия и до 1934 года вокзал назывался Брянским, но затем был переименован.