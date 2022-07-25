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Китай запустил лабораторный модуль «Вэньтянь» к орбитальной станции

Китай успешно запустил лабораторный модуль «Вэньтянь» к национальной орбитальной станции

Фото: China Daily / Reuters

В воскресенье Китай успешно запустил лабораторный модуль «Вэньтянь» к национальной орбитальной станции. Об этом сообщили в генеральном консульстве Китайской Народной Республики (КНР) в Екатеринбурге со ссылкой на агентство «Синьхуа», передает ТАСС.

«В 14:22 воскресенья ракета-носитель Чанчжэн-5B Y3 ("Великий поход 5B Y3") с модулем "Вэньтянь", первым лабораторным модулем для китайской космической станции, стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая. Примерно через 495 секунд модуль успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту», — отметили в сообщении.

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Со ссылкой на Канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая в генеральном консульстве также сообщили, что лабораторный модуль успешно состыковался с комбинацией основного модуля «Тяньхэ» в понедельник в 03:13 по пекинскому времени.

В июне Китай осуществил запуск космического пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14» с тремя космонавтами на борту к орбитальной станции КНР.

В мае Китайское национальное космическое управление запустило грузовой корабль «Тяньчжоу-4» к своей орбитальной станции.

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Даниил Иринин
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