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Китай запустил космический пилотируемый корабль

Китай запустил космический пилотируемый корабль «Шэньчжоу-14» с тремя космонавтами

Фото: Pixabay

Китай осуществил запуск космического пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14» с тремя космонавтами на борту к орбитальной станции КНР. Об этом сообщает ТАСС.

Запуск произвели с космодрома Цзюцюань на севере страны около 10:44 по местному времени (05:44 мск) с помощью ракеты-носителя Long March-2F.

В экипаже было двое мужчин, командир Чэнь Дун и Цай Сюйчжэ, а также женщина по имени Лю Ян. Она стала первой женщиной-тайконавтом в истории китайской пилотируемой космонавтики. Для Чэнь Дуна и Лю Ян это второй полет в космос, а Цай Сюйчжэ отправился на орбиту впервые.

В 2022 году Китай планирует завершить строительство национальной околоземной орбитальной станции Tiangong. Сейчас в космосе находится базовый модуль станции Tianhe, запущенный в апреле прошлого года. Второй блок — Wentian — планируется запустить в мае. Третий — Mengtian — в сентябре.

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Марина Совина
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